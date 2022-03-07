Сургут, Югра, , 15:39 — REGNUM Глава Сургута Андрей Филатов считает, что западные санкции России не страшны, так как мы живём в самодостаточной стране. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Глава Сургута Андрей Филатов Admsurgut.ru

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«В связи с тем, что Россия всегда декларировала и показывала своё желание интегрироваться в мировое сообщество экономически, социально, конечно, ряд производственных цепочек, создаваемых продуктов были на аутсорсинге в других странах. Нам просто взяли и пытаются их отключить. Вот и вся история. Но вы должны другое понимать, что у России есть всё, абсолютно всё, чтобы воспроизвести эти производственные цепочки. А самое главное — у нас есть колоссальный жизненный опыт наших дедов и прадедов, это поколение, которое рядом, которое всё это производило. Научимся, сделаем. Будем теперь аккуратнее. Вот и всё, и не надо здесь сильно печалиться. Ну не попьем какого-то вина и не поедим сыра. Обойдёмся без них, у нас своего достаточно», — цитирует Андрея Филатова «СургутинформТВ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, палата представителей американского Конгресса рассмотрит возможность разработки законопроекта о запрете поставок в США нефти и энергоресурсов из России.

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