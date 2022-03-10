Канберра, , 20:22 — REGNUM Ведущий австралийский эксперт по энергетике генеральный директор энергетической консалтинговой компании EnergyQuest Грэм Бетьюн считает, что в настоящее время в Австралии высока вероятность того, что цены на бензин в стране поднимутся до $2,50 за литр, поскольку рынок нефти испытывает давление из-за множества факторов, в частности из-за начала Россией специальной военной операции на территории Украины. Об этом 10 марта сообщил телеканал Nine News.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

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По его мнению, которое он высказал в своих ответах на вопросы, поступившие от пользователей интернета, для роста нефтяных котировок есть два главных фактора: специальная военная операция России на территории Украины и быстрое экономическое восстановление после разрушительной для экономики пандемии коронавируса.

Более того, написал Бетьюн, борьба с изменением климата также накладывает свой отпечаток

«В мире также складывается консенсус в отношении необходимости достичь нулевых выбросов к 2050 году и, следовательно, пик спроса на нефть неизбежен, а необходимости в дальнейшей разведке месторождений нет», — объяснил эксперт.

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