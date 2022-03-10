Москва, , 19:56 — REGNUM Международная организация-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства и ремонта, «Леруа Мерлен» не планирует закрывать свои маганизы в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили по телефону горячей линии компании.

Леруа Мерлен Henryk Borawski

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«Мы все работаем в стандартном режиме. Информация о том, что мы закрываемся не соответствует действительности», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Представитель ритейлера подчеркнул, что закрывать или ограничивать работу торговых точек на территории России не планируется.

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