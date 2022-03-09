Москва, , 09:57 — REGNUM От антироссийских санкций, которые вводят страны Европейского союза, пострадают их же граждане. Решения об ограничениях против России оторваны от реальности, заявил 9 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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По его словам, в Евросоюзе по-прежнему раздаются призывы наращивать санкционное давление на Россию из-за военной спецоперации на Украине. Однако такая политика Запада опирается на логику, совершенно оторванную от действительности, так как санкции противоречат интересам самого Евросоюза.

«Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС», — заявил Биричевский в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в Москве и ранее отмечали, что ограничения со стороны ЕС нелегитимны, они подрывают устои международного права. Более того, ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях экономической нестабильности, связанной с распространением по всему миру COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Биричевский уверен, что высокотехнологичные отрасли России не окажутся изолированными из-за западных санкций.

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