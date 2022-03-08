Канберра, , 08:42 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила о введении санкций против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, 6-ти военачальников и 10 лиц, якобы «разжигающих вражду» и «распространяющих пропаганду».

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«Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных сил РФ и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против еще шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины», — говорится в заявлении Пейн.

Под санкции против ВС РФ, в частности, попали сухопутные войска, воздушно-космические силы, ВМФ, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.