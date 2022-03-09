Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Звукозаписывающая компания Universal Music Group полностью приостановила свою деятельность в России на фоне спецоперации на Украине. Об этом 8 марта сообщает журнал Variety.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В заявлении компании, которое приводит издание сказано, что Universal Music Group немедленно приостанавливает свою деятельность на территории России и закрывает все свои офисы.

Уточняется, что сотрудники компании в России продолжат получат зарплату, в течение какого времени это будет продолжаться, не уточняется.

Напомним, Universal Music Group является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией и самым влиятельным лейблом из так называемой «большой тройки лейблов звукозаписи», которым принадлежит 80% изданий музыкальных произведений в мире.

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