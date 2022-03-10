Москва, , 15:44 — REGNUM Международная космическая станция (МКС) развалится до 2030 года. Такое мнение высказал 10 марта генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с депутатами Госдумы от ЛДПР.

Дмитрий Рогозин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Также глава Роскосмоса отметил, что в современных геополитических условиях работа на МКС не может быть эффективной.

«Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной. Но есть одна проблема — мы еще не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что государственная корпорация «Роскомос» в настоящее время ведет диалог с частными космическими компаниями и стартапами.