Новосибирск, , 10:22 — REGNUM Жители Новосибирской области могут сообщить о росте цен на продукты питания на электронную «горячую линию» Федеральной антимонопольной службы России. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

ФАС России Fas.gov.ru

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"Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщить информацию о фактах завышения розничных цен на продукты питания в магазинах сетевой торговли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что территориальные органы ФАС РФ также мониторят цены на социально значимые продукты питания.