Москва, , 15:35 — REGNUM Государственная корпорация «Роскомос» в настоящее время ведет диалог с частными космическими компаниями и стартапами. Об этом 10 марта сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

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«В режиме видеоконференции идет диалог подразделений и предприятий Роскосмоса с частными космическими компаниями и стартапами», — написал он в своем сообщении.

Также Рогозин уточнил, что этот диалог касается вопросов упрощения процедуры лицензирования космической деятельности и предоставления частным партнерам производственной и испытательной базы, а также предоставления им максимально льготных пусковых услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая заявила о приостановке работы своих заведений в России, можно заменить отечественными предприятиями.