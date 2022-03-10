Москва, , 12:09 — REGNUM Генеральная прокуратура России поручила прокурорам в регионах проверить обоснованность формирования цен на лекарства. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура РФ

«Органами прокуратуры реализуются мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов граждан в сфере лекарственного обеспечения. Генеральной прокуратурой РФ прокурорам регионов страны направлено поручение о проведении дополнительных проверок обоснованности формирования участниками фармацевтического рынка цен на лекарственные препараты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.