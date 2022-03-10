Москва, , 15:59 — REGNUM После введения западных санкций против России обширный российский рынок освободился для турецких товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

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«Реджеп Тайип Эрдоган понимает, что внутрироссийский рынок будет освобождаться от конкурентов Турции, поэтому турки могут здесь занять свою нишу, как Китай сейчас занимает. Для Турции сейчас наступило лучшее время. Свято место пусто не бывает, поэтому туда, откуда ушли европейцы, могут придти турки. Правда, на наших условиях. Кстати говоря, это было бы здорово!», — сказал эксперт.

Напомним, что 7 марта президент Эрдоган заявил о готовности и дальше развивать торговые отношения с Россией.