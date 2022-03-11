Нижний Новгород, , 15:35 — REGNUM Необходимое для прокладки новых веток метро в Нижнем Новгороде оборудование подрядчик намерен заменить на российские аналоги. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании комиссии по региональному развитию.

Нижегородское метро Алексей Трефилов

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По словам главы региона, из-за введенных странами Запада антироссийских санкций активизировалась работа по импортозамещению.

Также он отметил, что нижегородское правительство совместно с подрядчиком, который занимается строительством метрополитена в Нижнем Новгороде, уже сформировали список строительной техники и материалов, которые могут быть заменены на аналоги производства России или стран-партнеров.