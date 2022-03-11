Петропавловск-Камчатский, , 03:02 — REGNUM На Камчатке для всех членов краевого правительства отменили отпуска из-за санкций и работы в штабном режиме. Об этом глава региона Владимир Солодов заявил в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю».

Правительство Камчатского края Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Штаб, созданный из-за введённых санкций, работает в ежедневном режиме. Солодов назвал первоочередной и единственной задачей правительства края заботу о благополучии населения.

«Я принял решение отменить отпуска членов правительства, сейчас мы работаем в штабном режиме, буквально в ежедневном формате встречаясь с бизнесом, реагируя на обращения граждан, чтобы отработать наиболее волнующие их вопросы. Самыми актуальными остаются темы функционирования банковского сектора, роста цен, стабильности функционирования жизнеобеспечивающих отраслей, в том числе завоза топлива и прохождения отопительного сезона, транспортной системы, информационных коммуникаций и электроэнергетики», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, России якобы угрожает дефолт из-за новых санкций, которые были введены против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 10 марта в эфире телеканала CNBC.