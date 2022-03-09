9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Оксана Хмурова, , 16:29 — REGNUM Раньше при СССР жили прекрасно, нас уважали и боялись, и теперь, наверное, можно к этому вернуться. Подобные сообщения оставляют пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что правительство России утвердило перечень недружественных России стран.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, Алексей М. из Белорецка отметил, что «главное об этих странах не забыть и после того, как решится вопрос на Украине! Но что-то мне кажется, что как только этот вопрос будет решен, все эти же страны начнут переобуваться в сторону России и снимать свои санкции. Уже многие и так пожалели об этом. Ну или пусть газ покупают за $3500 за куб, платя за него своими swift-переводами по 2−3 недели ожидания».

С этим комментарием согласилась Магира Н.: «Главное, помнить эти недружественные страны, после дать ответ зеркально. Чтобы знали своё место».

Екатерина М. отметила, что «главное — потом их сюда обратно не пустить со своим барахлом и «европейскими ценностями», скатертью дорога».

С ней согласилась Татьяна Б. из Кумертау: «Ну и флаг им в руки, барабан на шею. Раньше в крупных городах ни одного магазина не было иностранного. Проживем прекрасно и без них».

Алексей Е. также считает, что «главное — обратно их не пустить со своим барахлом».

«Мы-то проживем, а вот они без нас вряд ли. Утро вечера мудрее: поживем — увидим. Снова возродим свое родное хозяйство и будем жить!» — отметила Разида Х.

Татьяна Яблонская. Хлеб. 1949

Земфира М. напомнила о борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны и о «короткой памяти» руководителей некоторых государств: «Некоторым мы помогли когда-то, отцы наши воевали с фашистами».

Елена Т. из Уфы поинтересовалась: «Почему так и не закрывают «Макдак»? Кто-нибудь в курсе?». На это она получила ответ, что «он США, они себе не враги, деньги важнее для них!»

«Ребята, у нас есть всё, чего нет в Европе. Давайте подождем, всё будет хорошо, просто так эту операцию не начинали бы. Вы же все это прекрасно понимаете, все продумано, и всё будет хорошо», — написал Владимир П. из Нефтекамска.

Владислав П. из Уфы поддержал наших военнослужащих, которые сейчас ведут борьбу с неофашизмом: «Главное сейчас — надо думать об успешном окончании спецоперации и о наших военных, чтобы как можно меньше были потери».

Десятки пользователей поддержали комментарий Фанузы Н. из Уфы, которая напомнила, что у нашей страны был успешный опыт развития в рамках СССР: «Вообще-то, кто жил при Советском Союзе, помнят. В то время мы жили автономно — всё было и крутилось только внутри Союза, ни с кем, ни с Европой, ни с Америкой почти не контактировали, не торговали. Жили прекрасно! И нас уважали и боялись! Можно ведь и сейчас к этому вернуться. У нас есть Китай, Индия, многие бывшие республики СССР, которые с нами дружат».

«Давно пора поставить на место государства, которые усомнились в силе духа россиян. Сколько лет США пытаются прогнуть Россию, но этого им не удастся», — написал житель Уфы Рустем И.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, вошли: Австралия, Андорра, Албания, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, государства-члены ЕС, Гибралтар, Канада, Исландия, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Северная Македония, Сан-Марино, Сингапур, Тайвань, Украина, США, Черногория, Швейцария, Япония.