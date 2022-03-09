Рим, , 22:28 — REGNUM На устранение «зависимости» Италии от поставок российского газа может хватить 24−30 месяцев, заявил в среду, 9 марта, министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Он признал, что вследствие такого решения стране придется «принести жертвы», но выразил уверенность, что «остановки машин» не произойдет.

Италия уже достигла договоренности с другими поставщиками о закупке 15 млрд кубометров газа к концу весны 2022 года (около около 20% от общей годовой потребности), сообщил министр.

В случае, если «Россия решил перекрыть поставки», ситуация станет критической, однако и на этот случай уже «подготовлен ответ», задействовать угольные электростанции не планируется, сказал Чинголани.

Он выразил сомнение в том, что такое решение в Москве может быть принято, поскольку поставки энергии в Европу «приносят России почти миллиард евро в день».

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Цена на бензин в 2022 году за несколько недель выросла на 25% — до 2,20 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.