Москва, , 19:59 — REGNUM Технологический гигант LG Electronics не планирует уходить из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта сообщили в российском отделении компании.

Эмблема LG GillyBerlin

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Сам вопрос о возможности ухода южнокорейского производителя электроники и бытовой техники вызвал у сотрудников его российского филиала некоторое удивление, после чего они сообщили, что компания не планирует покидать российский рынок.

«Мы работаем и будем работать», — сказал собеседник ИА REGNUM, добавив, что это касается как продаж новой техники, так и сервисного обслуживания старой.