Москва, , 14:33 — REGNUM Законопроект, упрощающий регистрацию в специальных административных районах (САР)в том числе личных фондов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

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Предусматриваются изменения установленных сроков для редомициляции компаний, корректировка требований к составу документов, представляемых компаниями при редомициляции, расширение полномочий управляющих компаний САР в части принятия решения о редомициляции, а также установление возможности регистрации на территории САР личных фондов.

Сейчас специальные административные районы действуют на территории острова Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области.