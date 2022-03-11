Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM На Среднем Урале определили состав оперштаба по регулированию цен в регионе. Ранее такое поручение дал Свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он возглавил оперштаб. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Цены на бензин

Geograph.ie

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

В состав оперштаба вошли 38 человек. Это представители региональной и муниципальной власти, а также представители федеральных структур. В частности отвечать за регулирование областной экономики будут в том числе. глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов, начальник Уральского главного управления Центрального банка России Рустэм Марданов.

Оперштаб призван сглаживать негативные последствия беспрецедентных санкций и контролировать рост цен. Его представители займутся мониторингом экономической ситуации, разработкой региональных мер поддержки местных предприятий и организаций.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил отслеживать изменение цен на продукты в связи с жалобами горожан.