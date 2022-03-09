Москва, , 14:04 — REGNUM США фактически объявили России экономическую войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он 9 марта прокомментировал слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о стремлении Вашингтона довести Россию до «стратегического поражения».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Представитель Кремля подчеркнул, что Соединённые Штаты, безусловно, объявили России экономическую войну и ведут её. «Де-факто так и есть», — подтвердил он в беседе с журналистами.

Говоря о ситуации на мировых энергетических рынках, он отметил её турбулентность. Неизвестно, до какой степени турбулентности дойдёт, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нуланд заявила, что в текущей ситуации вокруг Украины развязкой кризиса будет «стратегическое поражение» президента России Владимира Путина.

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