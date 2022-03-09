Мурманск, , 11:21 — REGNUM В Мурманской области начал работу штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Gov-murman.ru

«До конца недели окончательно будет сформирован пакет мер поддержки для того чтобы наша экономика работала без каких-либо провалов с учетом тех ограничений, которые есть. Более того, ежедневно проводим анализ происходящего на рынке и совместно с нашими крупными работодателями предпринимается необходимый набор мер, чтобы удара по экономике нашего региона не случилось», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский туроператор заявил о появлении новых возможностей для отрасли после закрытия границ.