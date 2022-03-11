Вашингтон, , 19:22 — REGNUM О «сокрушительном» воздействии антироссийских санкций США объявил 11 марта в своём обращении американский президент Джо Байден.

Джо Байден Gage Skidmore

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Комментируя меры, которые приняты и принимаются Вашингтоном в отношении Москвы в связи с тем, что российские военные проводят на Украине спецоперацию, американский лидер заявил, что этот санкционный удар для российской экономики якобы окажется «сокрушительным».

Он заявил также, что «рубль обесценился более чем наполовину» по отношению к доллару.

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