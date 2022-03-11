Уфа, , 17:50 — REGNUM Удалить свою страницу в «Instagram» решил глава администрации башкирского города Стерлитамак Рустем Газизов. Об этом 11 марта он написал на своей странице в социальной сети.

За компьютером

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Америка, используя свои «ручные» социальные сети «Facebook» и «Instagram», фабрикует фейковые новости, пользуется доверием обычных людей, среди которых популярны эти соцсети, и вводит их в заблуждение. Лживая информация дискредитирует российский народ, наше государство», — пояснил он свое решение. Глава города также сообщил, что информационное пространство должно быть независимым, открытым и, прежде всего, правдивым, поскольку необходимо давать людям самим анализировать происходящее и формировать к нему своё отношение.

«К сожалению, пока этого нельзя сказать об американских соцсетях, со страниц которых льётся много агрессии против нашего народа, против наших военнослужащих, которые добросовестно и мужественно исполняют свой долг, участвуя в специальной военной операции на Украине», — подчеркнул глава администрации.

Он отметил, что глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр правительства региона Андрей Назаров выразили свою позицию по этому вопросу и перестали пользоваться своими страницами в «Facebook».

"Я вижу в этом проявление патриотизма и считаю своим моральным долгом, как человека, как государственного служащего, любящего своё Отечество, поступить аналогичным образом. Я не хочу находиться в информационном поле, заполненным фейками и откровенной ложью, поэтому решил также удалить свои страницы в «Instagram», — сообщил он, добавив, что все сведения о жизни г. Стерлитамак он будет публиковать на своём официальном Телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сахарные заводы в Башкирии переориентируют поставки на внутренний рынок.