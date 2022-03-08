Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Свою работу в России полностью приостановила в связи с событиями на Украине американская корпорация IBM. Об этом 7 марта сказано в опубликованном на сайте корпорации заявлении главы технологической корпорации Арвинда Кришны.

Офис IBM Open Grid Scheduler

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Кришна уточнил, что корпорация IBM полностью приостанавливает весь бизнес в России. Кроме того, глава IBM сообщил, что корпорация помогает своим сотрудникам эвакуироваться с территории Украины, а также направит взносы в фонды для помощи беженцам, вынужденным покинуть страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что корпорация IBM заявила о прекращении продаж своих технологий в России из-за ситуации на Украине. Кроме того, корпорация отказалась сотрудничать с российскими военными организациями.

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