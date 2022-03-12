Москва, , 06:34 — REGNUM Около 1100 блогеров с аудиторией больше миллиона подписчиков пострадают в результате ограничения доступа к социальной сети Instagram. Такое заявление сделал 11 марта глава ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с РИА Новости.

Instagram (сс) Solen Feyissa

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По данным Зыкова, в российском сегменте Instagram блогеров с аудиторией более миллиона подписчиков около 1100, блогеров с числом подписчиков от 100 тысяч до 1 миллиона в России около 18,5 тысяч, тех, у кого от 10 до100 тысяч подписчиков — 255 тысяч человек. Всего же в социальной сети насчитывается 38 млн человек, выложивших хотя бы один полноценный пост.

По самым скромным подсчётам, блогеры зарабатывали в социальной сети от прямых рекламных интеграций около $100 млн в год.

Зыков предполагает, что основная часть пользователей перейдут из Instagram в социальную сеть «ВКонтакте» и в мессенджер Telegram. При этом «ВКонтакте» будет в приоритете, так как мессенджер не предполагает формата сторис, которые являлись основным контентом блогеров-миллионщиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава социальной сети Instagram Адам Моззери назвал неправильным решение России ограничить доступ к сервису на своей территории.

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