Токио, 10 марта 2022, 01:30 — REGNUM Холдинговая компания группы Epson, являющейся частью японского концерна Seiko Group, приостанавливает поставки своей продукции в России и Белоруссию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
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Кроме того, корпорация направит $1 млн на гуманитарную помощь Киеву через ООН и Красный Крест. Epson занимается производством принтеров, а также другого оборудования.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта американская корпорация IBM объявила о том, что полностью приостанавливает свою деятельность в России на фоне событий на Украине.
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