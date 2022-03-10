Токио, , 01:30 — REGNUM Холдинговая компания группы Epson, являющейся частью японского концерна Seiko Group, приостанавливает поставки своей продукции в России и Белоруссию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Уход в «тень» Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». Реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР

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Кроме того, корпорация направит $1 млн на гуманитарную помощь Киеву через ООН и Красный Крест. Epson занимается производством принтеров, а также другого оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта американская корпорация IBM объявила о том, что полностью приостанавливает свою деятельность в России на фоне событий на Украине.

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