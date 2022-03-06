Кемерово, , 17:34 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Кемеровской области организовало ежедневный мониторинг ситуации на потребительском рынке и товарных запасов в торговых организациях. Данные направляются в Минпромторг России, сообщили в министерстве.

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Уточняется, что пока повышенного спроса и дефицита социально-значимых продовольственных товаров не наблюдается.

«Практически все торговые сети, осуществляющие свою деятельность в Кузбассе, добровольно ограничили размер наценок на социально значимые продовольственные товары и установили максимальную наценку на товары первой необходимости на уровне не более 10%, при этом её минимальный размер не ограничен», — рассказали в минпромторге.

Отмечается, что ретейлеры минимизировали торговые наценки, что должно стабилизировать цены и доступность продуктов питания для граждан.