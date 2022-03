9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:40 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена вводит запрет на импорт нефти и газа из России. При этом сам Байден отметил, что понимает союзников Вашингтона в Европе, которые не могут присоединиться к данному запрету.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Можно не развивать конфликт, пожалуйста? Я не в настроении для ядерного холокоста сегодня», — отмечает Joe22Kano.

«Давно пора. Я с удовольствием буду платить больше за газ, если это хоть как-то поможет. Во всяком случае, мы ездим только на гибридах с тех пор, как в последний раз бензин стоил более $4,00 за галлон. Это было много лет назад», — делится Duckman2007.

«Приятно видеть так много американцев, готовых пойти на жертвы. Но давайте вспомним, кто из американцев больше всего пострадает от роста цен на газ. Пострадают же не богатые», — отвечает kyglan.

«Будет ли WaPo брать интервью или проводить расследование в отношении 9000 владельцев разрешений на бурение в США, которые не используются, и привлекать их к ответственности? Или сообщит о том, что добыча нефти в США достигла рекордных показателей?» — интересуется spyderbite.

Отметим, что сторонники Республиканской партии преимущественно обсуждают проблему того, что США не используют свой энергетический потенциал.

«В задачу WAPO не входит опровержение лжи и пропаганды. WAPO — это газета и журналистский источник. Они предоставляют ссылки и статьи, чтобы люди могли просвещаться. WAPO ничего вам не должно. Кстати, спасибо за подписку», — отвечает RetroWest.

«Неприлично толстые автомобили в США потребляют слишком много бензина. Если бы людям приходилось заправляться лишь вдвое меньшим количеством, 40-процентная надбавка к цене была бы выигрышем для потребителя. И для окружающей среды! Нам все равно нужно уходить от сжигания ископаемого топлива, и после десятилетий игнорирования предупреждений и требований науки, может быть, теперь что-то произойдет. В Германии ситуация похожая: автомобили становятся все больше и больше на протяжении многих лет, а среднее потребление не падает. А когда электромобиль заряжается от угольного электричества, окружающая среда тоже ничего не выигрывает. Пора положить конец культу автомобиля и пересесть на более компактные, медленные и, прежде всего, экономичные автомобили!» — призывает Black Forest Sam.

«Байден теперь отменит свои поездки на выходные в Делавер, чтобы сэкономить авиационное топливо. Ха-ха, конечно, нет», — указывает Jef521.

«Сегодня Украина заявляет, что не хочет членства в НАТО. Почему она не поняла, что никто не придет ей на помощь, и не приняла этого решения до начала войны? Они должны жить, будучи соседями с Россией, а не с США, которые уютно расположились за тысячи миль от них», — подчеркивает Ravi1958.

«Польша все еще имеет старые претензии на украинскую территорию, восходящие к царским временам. Польша хотела бы видеть, как Украина распадается», — предполагает argoweaver.

«Тарифы, которые были вынуждены платить американские потребители, положили начало дефициту полупроводников, который мы испытываем до сих пор. Да, мне интересно, почему люди, которые разбираются в этих вещах, возражают против запрета в середине ночи в отношении нашего крупнейшего торгового партнера», — указывает RetroWest.

«Я только что прочитал, что министр иностранных дел Саудовской Аравии и шейх из ОАЭ сегодня решили не отвечать на звонки президента Байдена, чтобы обсудить добычу нефти и цены», — рассказывает David OD.

«Америка стала слишком мягкой. Люди, страдающие ожирением, ноют и ничего не делают. Они ездят на самых больших в мире бензовозах и при этом жалуются на цены на бензин», — подчеркивает Say no to Trampism.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга сообщила, что власти США ещё не принимали никакого решения относительно возможности запрета импорта российской нефти.

