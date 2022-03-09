Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Российское подразделение финского концерна Valio продолжило операционную деятельность в России. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе компании. Отметим, что ранее было объявлено о намерении финского концерна уйти с российского рынка.

Производственный цех компании Valio Valio.ru

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«В настоящее время операционная деятельность ООО «Валио» в России продолжается, компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются. Детальный план дальнейших действий находится в разработке», — пояснили в пресс-службе, добавив, что ключевым приоритетом компании является сохранение рабочих мест и соблюдение требований законодательства.

Напомним, основное направление деятельности Valio в России на сегодняшний день — производство и продажа продукции, изготовленной на собственном заводе в поселке Ершово Одинцовского района Московской области и на аттестованных партнёрских предприятиях, расположенных в разных регионах страны («Галактика» в Ленобласти, «Аллгой» в Москве, «Рязанский» в Рязани и так далее), а также импорт немолочной и безлактозной продукции на российский рынок из Финляндии.