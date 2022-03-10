Москва, , 18:01 — REGNUM Российское строительство останется драйвером экономики на фоне возникших трудностей. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Несмотря на все сложности, эта ситуация для нас — окно возможностей. Мы сейчас должны оперативно пересмотреть все наши возможности по локализации производства, по изменению новых логистических цепочек, по изменению структуры управления», — заявил Хуснуллин.

«Я надеюсь, что все предложенные наши меры позволят минимизировать нам потери в строительной отрасли, и строительная отрасль будет одним из драйверов восстановления и развития экономики нашей страны», — указал он.