Москва, , 22:03 — REGNUM О приостановке экспорта из России зерна в страны ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) сообщает 10 марта Минэкономразвития. Под запрет подпадают пшеница, меслин, рожь, ячмень, кукуруза. Также запрещён вывоз сахара и сахара-сырца за пределы ЕАЭС.

Зерно, засыпаемое в бункеры Ребрихинского элеватора Светлана Шаповалова ©

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Решение принято подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле комиссии правительства по экономическому развитию и интеграции. Запрет введён до 31 августа 2022 года.

«Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях», — говорится в сообщении. При этом сотрудничество со странами ЕАЭС сохраняется.

Также отмечается, что сейчас в России обеспеченность зерном превышает 150%, но мера по приостановке экспорта нужна, поскольку она предотвратит «перетоки сельскохозяйственной продукции», учитывая, что «страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме».

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