Москва, , 15:56 — REGNUM Из Пекина в Москву прилетела сборная России, которая готовилась принимать участие в зимних Параолимпийских играх в Пекине. Об этом 6 марта сообщает «Матч ТВ».

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Уточняется, что российская национальная команда прибыла в московский аэропорт Шереметьево рейсом SU205 авиакомпании «Аэрофлот» в 14:35 мск.

В составе российской сборной на Параолимпиаде находился 71 спортсмен: 33 спортсмена представляли лыжные гонки и биатлон, 17 — сборные по следж-хоккею, десять — горнолыжный спорт, шесть — сноуборд и еще пять — керлинг на колясках. Рейс с параолимпийцами РФ в аэропорт приехали встречать сотни болельщиков.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Первоначально команды России и Белоруссии были допущены к участию в Параолимпиаде, однако затем это решение было изменено и МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.