Владивосток, , 09:02 — REGNUM Иностранные студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) могут рассчитывать на всестороннюю помощь в решении финансовых, бытовых, психологических и других проблем, вызванных сложившейся международной обстановкой. Об этом заявил и. о. ректора Борис Коробец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

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«Сделаем все от нас зависящее, чтобы вы чувствовали себя комфортно в сложившейся ситуации. Вы не останетесь со своими проблемами один на один, можете рассчитывать на нашу помощь сейчас и в дальнейшем», — заверил студентов Коробец.

В ДВФУ обучается более 1300 иностранцев. Они одними из первых ощутили на себе ограничения, прежде всего, связанные с получением денежных переводов из-за границы.

Руководство университета установило временный мораторий на оплату обучения и проживания в общежитиях иностранными студентами. Особо нуждающимся университет готов в индивидуальном порядке предоставить материальную помощь. Кроме того, оказывается содействие в оформлении переводов и получении банковских карт «Мир».

Еще одним способом решения финансовых проблем студентов может стать их трудоустройство в университете. Так, в ДВФУ уже создается студенческая биржа труда для работы в кампусе. Также вуз готов максимально поддерживать реализацию студенческих стартапов, ориентированных на развитие инфраструктуры ДВФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе российских студентов, которые обучались за рубежом и оказались в затруднительном положении в связи с последними международными событиями, — студентка одного из украинских вузов Кристина Ларина. Она подала заявление на перевод в НИУ ВШЭ и была зачислена на образовательную программу «Экономика и статистика».