Москва, , 12:01 — REGNUM Россия будет внимательно следить за ситуацией вокруг «Северного измерения» и Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), участники которых отказались от сотрудничества с Москвой, и даст происходящему правовую оценку. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 11 марта на сайте ведомства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она напомнила, что 8 марта Евросоюз, Исландия и Норвегия объявили о решении приостановить участие России в «Северном измерении», нацеленном на развитие сотрудничества между странами в Северной Европе. Днём позже от взаимодействия с Россией отказались и участники СБЕР. Все эти страны выступили с необоснованными обвинениями в адрес РФ.

Захарова подчеркнула, что такие недружественные шаги противоречат базовым принципам работы объединений, ранее не подверженных политической конъюнктуре. «Коллективный Запад» в угаре антироссийской истерии ударит своими действиями по жителям северных регионов.

«Будем внимательно отслеживать происходящее в СИ и СБЕР, дадим соответствующую правовую оценку», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что существование таких структур теряет смысл — они превращаются в «закрытый клуб», обслуживающий интересы ЕС.

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