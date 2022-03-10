Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Ситуацию, сложившуюся в настоящее время в Афганистане и на Украине, обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей встречи в Вашингтоне. Об этом 9 марта говорится в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Уточняется, что Блинкен во время переговоров указал на «активное сотрудничество» Узбекистана и США и заявил, что военная спецоперация ВС России по защите Донбасса якобы «нарушает международное право».

«Госсекретарь отметил гуманитарную помощь со стороны Узбекистана украинцам и афганцам и подчеркнул, что США не намерены позволять террористам когда-либо использовать Афганистан в качестве убежища», — сказал американский госсекретарь.

Также он призвал узбекские власти продолжать реформы в стране, «включая улучшение делового климата, укрепление верховенства закона, защиту прав человека и базовых свобод».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответные меры последуют со стороны США в случае, если Россия будет вести конфискацию собственности американских компаний, покинувших российский рынок из-за санкций Запада за военную операцию ВС РФ по защите Донбасса.