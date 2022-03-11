Вашингтон, 11 марта 2022, 18:50 — REGNUM Запрет на ввоз из России алкогольной продукции вводят США, заявил 11 марта в своём обращении американский президент Джо Байден.
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Также, отмечает глава США, в страну запрещено будет ввозить морепродукты из России и бриллианты.
Добавим, что это заявление сделано на фоне проведения ВС России спецоперации на Украине. США ввели в связи с этим новые антироссийские санкции.
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