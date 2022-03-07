Токио, , 09:16 — REGNUM В случае закрытия Японией своего воздушного пространства для российских самолетов это может стать причиной сбоев в поставках товаров. Об этом 7 марта сообщает телеканал NHK.

Япония

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Как отметил источник в правительстве страны, слова которого приводит телеканал, у Японии отличающееся от США и стран Европы географическое положение.

«Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность разработки законопроекта о запрете поставок в США нефти и энергоресурсов из России рассмотрит палата представителей американского Конгресса.