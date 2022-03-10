Москва, , 13:18 — REGNUM Россия находится в условиях шокового воздействия на экономику извне, подобной экономической войны против страны ещё не было. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 10 марта журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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По его словам, руководство страны предпринимает все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Что-либо прогнозировать в отношении цен очень сложно. Сейчас нужно не предполагать, а действовать в направлении минимизации негативных последствий и дальнейших рисков.

«Что касается инфляции, да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия — они будут минимизироваться», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что «рынок не терпит пустоты». Место покинувших Россию компаний займут другие.

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