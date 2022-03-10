Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Законопроект, предусматривающий запрет на импорт нефти, угля и газа из России прияли конгрессмены в США. Трансляция голосования велась 9 марта на сайте нижней палаты Конгресса США.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

В принятый законопроект, кроме запрета на поставки энергоносителей из России и на прямые инвестиции в российский энергетический сектор, вошёл и пакет мер по заморозке участия России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, ранее указ о запрете импорта энергоносителей из России и любых инвестиций в российский энергетический сектор подписал президент США Джозеф Байден. Законопроект предполагает запрет на поставки российской нефти, газа и угля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США исключили уран при запрете на импорт энергоносителей из России.

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