8 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили предложение секретаря Генсовета партии «Единая Россия» о том, чтобы национализировать производства компаний, ушедших из России после санкций.

Елизавета Коробова, , 18:56 — REGNUM Предложение секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака национализировать производства компаний, ушедших из России после санкций, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Серов. Декрет о земле. 1957 (фрагмент)

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"Хорошая идея! Правильная!» — считает Мария М.

Многие пользователи убеждены, что это не только хорошая идея, но и необходимость, ведь уход иностранного бизнеса из России не должен повлиять на экономическую стабильность в стране.

Андрей Турчак Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Отлично! Очень здравое предложение, которое, я уверена, поддержит большинство граждан Российской Федерации», — поделилась своим мнением Людмила Б.

«Совершенно правильный и рациональный подход», — указывает Артём Л.

«Правильный шаг в сложившейся ситуации. Свято место пустовать не будет», — отмечает Виталий Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что санкции являются нелегитимной экономической борьбой Запада против России, поэтому наша страна имеет полное право создавать свои правила игры.

«Естественно это нужно сделать! И плевать на все эти международные договорённости. Не мы их начали нарушать! Тем более что как раньше уже не будет никогда. Всё, что на территории нашей страны, — это наше. Не нравится — валите откуда пришли», — пишет Макс М.

Часть людей полагает, что национализацию иностранных активов в России оправдывает одна лишь необходимость сохранения рабочих мест для сотен тысяч российских граждан, не говоря уже об экономической стабильности в стране.

«Главное — это сохранение рабочих мест. Иначе бегство зарубежных компаний приведёт к росту безработицы в России. А это невыплаченные кредиты, рост преступности и прочее», — отмечает Мария Г.

Ряд пользователей с досадой заметил, что к подобным мерам российское руководство приходит в самый последний момент, хотя подготовиться к этому можно было заранее.

«Надо же! Народ об этом десятилетиями просил, но его никто не хотел слышать. Олигархи беспокоились о своих миллиардах. Теперь мы видим, кто больше всех пострадал», — заметил Рафаэль И.

«Когда жаренный петух клюнул. Кто мешал все эти годы заниматься наращиванием отечественных производств, чтобы сейчас в спешке не национализировать всё подряд?» — задаётся вопросом Анна К.

Отдельные комментаторы надеются, что отныне российская экономика будут работать исключительно в интересах народа России.

«Если национализировать, то иностранный бизнес уже в нашу страну не вернётся. Можно ли считать это началом сугубо национальной политики России без удовлетворения интересов МВФ и танцев под дудку США?» — интересуется Никита С.

«Лучше поздно, чем никогда. Теперь у российских олигархов и нашего экономического блока больше не будет возможности юлить. Придётся поднимать отечественную экономику», — считает Николай П.

Нашлись и те, кто призвал иностранный бизнес, чьи активы попадут под национализацию в России, не обижаться на Россию, а высказать все претензии Америке и Европе, которые затеяли против нашей страны подлую санкционную кампанию.

«Кто-то уйдет, кто-то придёт. А насчет национализации, если за рубежом изымают и арестовывают российскую собственность, в том числе и частную, действовать следует соответственно, арестовывая все зарубежные активы недружественных стран. Эту «войну» начали не мы, а Запад. Пускай все эти компании претензии адресуют руководствам США и ЕС», — написал Игорь К.

Напомним, 7 марта на сайте партии «Единая Россия» была опубликована информация, согласно которой секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать производства компаний, ушедших из России после санкций.