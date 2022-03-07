Иркутск, , 13:17 — REGNUM Власти Иркутской области в течение нескольких дней сформировали пакет предложений по повышению устойчивости экономики области в условиях санкций. Об этом сегодня, 7 марта, в своем телеграм-канале сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Минэконом развития Иркутской области совместно с крупнейшими предприятиями региона выработали список мер, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансового рынка, малого и среднего бизнеса. Все предложения отправлены в Правительство РФ для дальнейшего рассмотрения», — отметил иркутский губернатор.

По его словам, особый упор в пакете предложений был сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства и региональных товаропроизводителей, в частности — сельхозтоваропроизводителей.

«На наш взгляд, будет правильным предоставлять отсрочку по уплате НДС предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, снизить для эти компаний размер страховых взносов. Кроме того, мы предлагаем рассмотреть российскому правительству введение временного моратория на обязательные требования по маркировке товаров.

В условиях нестабильного рынка продовольствия, закрытия границ, необходимо, чтобы местные производители продолжили производство продуктов питания при соблюдении действующих норм и правил без дополнительных расходов на новые технологии до момента стабилизации экономической обстановки в стране. Считаем правильным запустить и программы по компенсации простоя грузов на складах из-за нарушения логистических цепочек», — подчеркнул Игорь Кобзев.

По его словам, отдельный вопрос — стоимость товаров и услуг.

«Считаем, что мониторинг цен и товарных запасов на продовольственные товары и товары первой необходимости должен быть на уровне государственного регулирования. Равно как и оптовые цены на сжиженный газ для бытовых нужд населения. Ждем заседания оперативного штаба под руководством Михаила Владимировича Мишустина и надеемся хотя бы на частичное принятие наших предложений», — подчеркнул глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Игорь Кобзев взял под особый контроль ситуацию на потребительском рынке региона.

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