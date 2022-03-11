Челябинск, , 23:46 — REGNUM О запрете на вывоз из России иностранной валюты в размере более $10 тыс. напоминает Челябинская таможня. Ведомство напомнило, что он действует со 2 марта.

Запрет на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты Пресс-служба Челябинской таможни

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Комментируя это нововведение, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв сказал:

«Сумму в $10 тыс. необходимо рассчитывать по официальному курсу Центрального Банка РФ в день выезда из страны».

Запрет на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты Пресс-служба Челябинской таможни

Ограничения на вывоз за пределы России касаются наличных денег в иностранной валюте, в том числе в долларах, евро, фунтах. Также под запрет подпадают ценные бумаги на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит — например, облигации.

Запрет распространяется и на вывоз валюты в страны Евразийского экономического союза (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия).

Напомним, указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» российский президент Владимир Путин подписал 1 марта.

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