Курган, , 08:10 — REGNUM В Курганской области не наблюдается дефицита продовольственных товаров. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель регионального управления ФАС России Татьяна Соболевская.

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По данным антимонопольщиков, в Курганской области зафиксирован рост цен в среднем на 8% на отдельные группы товаров. Есть резкий спрос на сахар, но с полок он не исчез и кратного повышения цен на сладкий продукт не наблюдается.

Как пояснила Татьяна Соболевская, если на продукт первой необходимости в течение 60 дней цена вырастет на 10% и выше, то по постановлению правительства РФ №530 вводится мораторий на предельно допустимые розничные цены. Пока такого повышения стоимости жизненно важных продуктов питания в Зауралье нет.

Она также отметила, что по инициативе ФАС России федеральные торговые сети взяли на себя обязательство по самоограничению установления наценки на товары первой необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганские производители хлеба заявили в СМИ о резком росте цен на маргарин и перебои с поставками сахара. Однако в УФАС с жалобами они не обращались.

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