Уфа, , 11:07 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил жителей республики на сельскохозяйственные ярмарки. Об этом он написал 11 марта на своей странице в социальных сетях.

Ярмарка Администрация правительства Кемеровской области

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«В субботу и воскресенье, завтра и послезавтра, приглашаю всех хозяюшек на сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет купить мясо, мед, крупы, сахар, молочные и другие продукты от наших местных производителей. Чуть позже, когда потеплеет, организуем продажу овощей и фруктов», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что подобные ярмарки в Башкирии проходят постоянно. И это очень важно, как для продавцов, как и для покупателей.

«Для первых — это гарантированная точка продажи, а потому — стимул производить больше продукции. Для вторых — возможность приобрести фермерские продукты по максимально низким ценам. Здесь нет и не может быть никаких наценок — покупатель взаимодействует напрямую с производителем», — пояснил Хабиров, отметив, что руководство Башкирии будет следить, чтобы на этих ярмарках не было никаких перекупщиков.

Он сообщил, что в эти выходные ярмарки пройдут в 44 муниципальных образованиях региона. В настоящее время организовываются 56 торговых площадок, семь из которых расположены в Уфе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил регулярно проводить фермерские ярмарки в крупных городах Башкирии.