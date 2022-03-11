Москва, , 15:45 — REGNUM Россия и Белоруссия успешно выдержат западные санкции. Об этом 11 марта в Москве во время переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

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В ходе переговоров российский президент констатировал рост товарооборота с Белоруссией — на «34 с лишним процента» по итогам 2021 года. Развитию успеха, по мнению Путина, мешают внешние факторы, связанные «с известными ограничениями, санкциями и так далее».

Лукашенко заверил в готовности к непростым временам, напомнив, что официальный Минск давно находится под западными санкциями. Он отметил: «Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли».

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«Почему свинству, потому что это все нелегитимно, как они любят говорить, это все незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров. Поэтому еще раз говорю: это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся. И вы наелись уже», — добавил Лукашенко.

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По его мнению, у России и Белоруссии «всё есть для того, чтобы нормально жить и работать», а нынешнее санкционное противостояние — «это время возможностей». В это время, уверен Лукашенко, «надо отстроить нашу экономику». Российский президент, в свою очередь, выразил уверенность, что санкции будут полезны в части обретения большей самостоятельности, сокращения зависимости от внешних факторов.

«Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода — к концу года люди забудут, что это случилось», — заверил Лукашенко российского лидера.