Москва, 8 марта 2022, 21:01 — REGNUM McDonald's на время сворачивает в России 850 ресторанов, сообщили в компании.

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При этом отмечается, что 62 тыс. сотрудников сети продолжат получать зарплату.