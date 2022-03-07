Кемерово, , 10:58 — REGNUM У жителей Кемеровской области не должно быть ажиотажа вокруг выплат, которые связаны с мерами социальной поддержки. Об этом сказала зампредседателя правительства региона по вопросам социального развития Елена Воронина.

Детское пособие Infanti.com.br

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«На сегодняшний день все кузбассовцы в срок получат и пенсии, и детские пособия, и другие меры социальной поддержки. Финансовых средств для выплаты по любым мерам социальной поддержки достаточно и в федеральном бюджете, и в областном бюджете. Это касается и пенсионного фонда, где заложены все необходимые средства на выплаты пенсий и иных мер соцподдержки. Это касается и фонда социального страхования, где также достаточно финансовых ресурсов для своевременной выплаты пособий по временной нетрудоспособности», — подчеркнула Воронина.

Она подчеркнула, что все необходимые перечисления всем субъектам Российской Федерации и внутри каждого субъекта РФ перечисляются вовремя и в полном объёме