Вологда, , 10:52 — REGNUM Вологодские предприятия, работающие на экспорт, начали поиск альтернативных рынков сбыта. Об этом в ходе заседания антикризисного штаба сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экспорт (сс) PublicDomainPictures

«По итогам 2021 года внешторговый оборот региона увеличился в полтора раза и достиг 8 млрд долларов. При чем 90% — экспортные поставки. Наши предприятия уже начали поиску новых рынков сбыта и мы им поможем», — заявил глава региона.

Кувшинников также призвал жителей региона не поддаваться паническим настроениям и заявил, что у области есть ресурсы для того, чтобы справиться с возникшей ситуацией.

«Мы адекватно оцениваем риски для нашей экономики. Сейчас, когда каждый день мы слышим о новых ограничениях, негативный информационный поток зашкаливает. Очень важно не поддаваться панике. мы должны сплотиться ради будущего наших детей, — заявил губернатор. — Я ни в коем случае не хочу преуменьшать сложности. Нас ждет много работы и много проблем. Но самое главное — мы знаем, как действовать. У нас есть опыт, есть ресурсы и мощнейший потенциал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вологодчины заявил о том, что в регионе продолжают работу иностранные компании.