Москва, , 09:24 — REGNUM Российская сторона полностью выполняет свои обязательства по поставкам в Европу нефти и газа, и именно европейская сторона препятствует этим поставкам для того, чтобы затем обвинить в этом Россию.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне российская компания «Газпром» сообщила о том, что она в полном объеме выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей и украинский коридор используется ею на 100% в рамках транзитного договора.

При этом в пресс-службе уточнили, что 7 марта был установлен исторический ценовой рекорд — $3892 долларов за тысячу кубометров газа и это не предел.

Также в Газпроме указали, что причины такого роста цен не на стороне компании, так как Европа искусственно создаёт дефицит путем сознательного снижения объёма заказов на газ, поставки которого осуществляются по принципу «сколько заказали — столько и поставили». При этом российская компания готова увеличивать поставки.

Кроме того, накануне стало известно, что проблемы с поставкой нефти связаны с беспрецедентным давлением на транспортные компании, которым фактически запрещают везти российскую нефть под угрозой ареста транспортных средств. Биржевые трейдеры также снижают объёмы заказов на нефть из России.

На этом фоне очевидно, что целью всех этих действий является намерение обвинить Россию в попытках энергетического давления и желании «заморозить Европу».

Отметим, при этом в самой России цена на газ в настоящее время составляет около $40 за тысячу кубометров, что практически в 100 раз дешевле, чем цена голубого топлива в Европе.