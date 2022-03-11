Белград, , 19:02 — REGNUM Большинство граждан Сербии не поддержало позицию, которую официальный Белград занял в Генеральной Ассамблее ООН при голосовании по резолюции по Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 11 марта во время совместной с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок пресс-конференции в Белграде.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас очень ясная и четкая позиция по вопросу международного права, мы это не скрываем. Как и свое тяжелое решение, против которого было большинство населения Сербии, я сообщил лично, ни за кого не прячась. Могу вам дать и точные данные, чтобы вы увидели, насколько малый процент людей в Сербии поддержал это решение. Но я считаю, что эта позиция укрепляет позицию Сербии как страны, уважающей международное право, и это имеет существенное значение», — процитировало слова Вучича новостное агентство ТАСС.

Напомним, что 2 марта Сербия, вместе с еще 140 странами ООН, поддержала в Генеральной Ассамблее резолюцию с осуждением действий России. На улицах Белграда 4 марта прошел массовый митинг в поддержку России и ее граждан.