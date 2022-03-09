9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Павлова, , 16:46 — REGNUM 850 ресторанов компании McDonald's, расположенные на территории России, временно приостанавливают свою работу. «Мы приняли решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке», — говорится в сообщении на официальном сайте сети.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем (фрагмент). 1918

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«В России у нас работает 62 тыс. человек, которые вложили свое сердце и душу в наш бренд», — с высокопарной грустью отмечается в сообщении, в котором компания пообещала продолжать выплачивать заработную плату сотрудникам, не уточняя, как долго это будет продолжаться. Также уточняется, что система цепочек поставок организована с участием сотен местных поставщиков и партнеров.

Жители России активно делятся своим мнением на этот счет в соцсетях.

«Ну наконец-то, здоровее будем», — написала Анна Г. (Казань)

«Здания забрать, и открыть свою национальную кухню», — призывает Андрей Р.

«Лучше бы совсем закрыли», — считает Вероника А.

«Больше всего сотрудников жаль. О них наверняка никто не подумает», — сожалеет Марсель Н.

«А в чем радость, я не понимаю? 62 тысячи людей без работы и с туманными перспективами, поставки сельхозпродукции из России и так далее. За несколько дней столько ушло фирм, столько людей потеряло работу. У кого-то кредиты, ипотеки, семьи кормить. Почему все настолько наивные и считают, что всё лишь на пользу?» — удивлён Ринат С.

«Сейчас российские кафе, столовые займут их нишу, сотрудники перебегут туда. Что расстраиваться-то», — парирует Пётр П.

«Теперь шаурма будет в почёте», — прокомментировал Игорь Д.

Макдональдс в России Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Блинные, пельменные и чебуречные открыть на этом месте», — предлагает Ильсур Ш.

«Ну и ладно, я знаю секрет их соуса», — не унывает Юлия Ж.

«Так и ни разу не была в «Макдоналдсе». Да-да, я существую», — написала София М. (Пенза).

«Макдоналдс» открылся, когда наша страна утрачивала суверенитет. Он уходит, когда мы возвращаем суверенитет. Ура!» — констатировала Кристина Ш.

«Ура! Прощай лишний жир. Пока, канцерогенные продукты», — добавила Алина Н.

«Не велика потеря для нас, (число) рабочих мест резко сократится. Вот это да», — уверена Катюшка П.

«Свято место пусто не бывает. Пусть катятся колбаской. Может, теперь не будет ожирения от их фастфудов», — высказалась Ольга А. (Саратов)

«Просто замечательная новость! Пусть свою отраву сами едят», — ликует Анна Я.

«Как будто котлет в России мало! В этом помещении откроется котлетная и делов-то! Вся прибыль останется в России, а не пойдёт за бугор. Колы нет! Да здравствуют российские лимонады, которые ещё вкуснее всяких кол», — добавила Екатерина П.

«Прекрасная возможность для своих открыть аналогичное направление», — написала Таня Т. (Йошкар-Ола)

«Да уж, невосполнимая потеря, а то без «Макдоналдса» россияне останутся голодными. Макаронами, солью, сахаром запаслись», — дополнила Ирина Т.

Блинная Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Никто никуда не уйдет. Временная истерия объяснима», — считает П. Д. (Нижний Новгород)

«Теперь в туалет сходить негде будет», — иронизирует Зоя К.

«Россию ничего не сломит, мы и с вашими санкциями проживём. Это вы без нас и наших покупок потом завоете. Наконец-то не будет этого фастфуда. Не боитесь, что мы будем здоровее?» — вопрошает Анастасия М.

«Слабо верится, что закроют. Огромная прибыль, сырьё и то из России. Обнищают американцы. Вообще, пусть закрывают, поменять название, немного состав — и вот своя сеть фастфуда», — предлагает Сергей С. (Уфа).

«Конец эпохи, и слава Богу. Первая точка открылась в Москве 31 января 1990 года. В этот день на Пушкинской площади в очереди выстояли более 30 тыс. посетителей, что позволило компании за счет россиян установить мировой рекорд. Наконец закончилось торжество потребления», — констатировал Иван Р.

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